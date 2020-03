Lokal virksomhed donerer 300.000 kr. til masker mod corona

Søren Nedergaard fra Rotary i Galten/Skovby står blandt andre for at dele værnemidlerne ud.

Aldrig før har der været så stor rift om håndsprit, mundbind og plastforklæder, og derfor har vindmøllevirksomheden Envision i Silkeborg valgt at donere omkring 300.000 kroner til at hjælpe.

De penge er blevet brugt til 20.000 masker til blandt andet sygehuse, plejehjem, bofællesskaber og supermarkeder i hele Østjylland.

Læs også Tatovører donerer sprit, masker og handsker til trængende sygehuse

- Der er lige nu et meget stort behov for beskyttelsesværn, og der vil vi gerne hjælpe, siger administrerende direktør Weizhi Dong i en pressemeddelelse.

Direktøren er medlem af foreningen Rotary i Galten/Skovby, og hun har bedt foreningen om at dele værnemidlerne ud.

- Det er ikke, fordi de står og mangler masker lige nu, men det kan de komme til, siger Søren Nedergaard fra Rotary i Galten/Skovby til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for alle bidrag. Peter Pedersen, økonomidirektør i Aarhus Kommune

Han var tirsdag forbi Hammel Neurocenter med masker. Og det vakte glæde.

Tove Kilde fra Hammel Neurocenter er meget glad for donationen.

- Det kan bruges af patienter og personale, så det er en rigtig god gave i den her tid, siger Tove Kilde, der er klinisk sygeplejespecialist på Hammel Neurocenter.

Neurocentret behandler på nuværende tidspunkt ikke coronapatienter, men hvis nogle af deres patienter viser symptomer, vil de teste dem og behandle dem her på Hammel Neurocenter.

Aarhus går forrest

Håndsprit, mundbind og plastforklæder. Alt sammen er livsvigtigt for plejepersonalet når COVID-19 epidemien topper herhjemme.

For sundhedspersonalet må ikke blive smittet. De skal være raske til at kunne tage sig af de mange som forventes at blive syge.

Men i weekenden var alligevel meldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at vi i Danmark risikerer snart at løbe tør for netop håndsprit, mundbind, visirer og plastforklæder.

Derfor blev der mandag sat et større arbejde i gang med at opspore og indkøbe værnemidler. Og Lægemiddelstyrelsen og KL har udpeget Aarhus Kommune til at stå i spidsen for projektet.

Læs også Aarhus Kommune skal sikre håndsprit og mundbind til hele Danmark

- Jeg er stolt over, at KL og Lægemiddelstyrelsen har betroet os opgaven; det er et stort ansvar, vi naturligvis vil leve op til, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

Markedet for værnemidlerne mod COVID-19 er imidlertid ekstremt presset i disse dage, fordi det meste af verden lige nu efterspørger netop håndsprit, mundbind og visirer. Men det skræmmer ikke økonomidirektør Peter Pedersen i Aarhus Kommune.

- Jeg er optimist og jeg tror på, at vi kan lande nogle store aftaler meget meget hurtigt, men det er også kritisk og der er ingen tvivl om, at vi har brug for alle bidrag, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:45 VIDEO: Mød en tatovør, der også har valgt at donere alle sine værnemidler i kampen mod COVID-19. Luk video

Der var tirsdag 40 indlagte med covid-19 virus på sygehuse i Region Midtjylland, heraf ligger de 12 på intensiv, og de ligger alle 12 i respirator. Det sidste tal er en fordobling i forhold til mandag, hvor der var seks i respirator.

TV2 ØSTJYLLAND har oprettet facebook-gruppen 'Coronavirus - østjyderne hjælper hinanden'.