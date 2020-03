Aarhus Kommune skal sikre håndsprit og mundbind til hele Danmark

Håndsprit, mundbind og plastforklæder. Alt sammen er livsvigtigt for plejepersonalet når COVID-19 epidemien topper herhjemme.

For sundhedspersonalet må ikke blive smittet. De skal være raske til at kunne tage sig af de mange som forventes at blive syge.

Men i weekenden var alligevel meldingen fra Lægemiddelstyrelsen, at vi i Danmark risikerer snart at løbe tør for netop håndsprit, mundbind, visirer og plastforklæder.

Mundbind er under coronakrisen pludselig blevet en mangelvare. Det vil Aarhus Kommune imidlertid lave om på. Kommunen vil forsøge at indkøbe et lager, som alle landets kommuner kan trække på. Arkivfoto. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Aarhus i spidsen

Derfor blev der mandag sat et større arbejde i gang med at opspore og indkøbe værnemidler. Og Lægemiddelstyrelsen og KL har udpeget Aarhus Kommune til at stå i spidsen for projektet.

- Jeg er stolt over, at KL og Lægemiddelstyrelsen har betroet os opgaven; det er et stort ansvar, vi naturligvis vil leve op til, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

Markedet for værnemidlerne mod COVID-19 er imidlertid ekstremt presset i disse dage, fordi det meste af verden lige nu efterspørger netop håndsprit, mundbind og visirer. Men det skræmmer ikke økonomidirektør Peter Pedersen i Aarhus Kommune.

- Jeg er optimist og jeg tror på, at vi kan lande nogle store aftaler meget meget hurtigt, men det er også kritisk og der er ingen tvivl om, at vi har brug for alle bidrag, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange vil hjælpe

I øjeblikket bliver indkøberne i Aarhus Kommune kontaktet af både danske og asiatiske virksomheder, som tilbyde værnemidler af den ene eller den anden art. Men samtidig med at kommunen skal handle hurtigt for at sikre nye forsyninger, så er det også vigtigt, at være opmærksomme på, at der også findes fupmagere i markedet, som forsøger at udnytte situationen.

Dog har langt de fleste udbydere rent mel i posen og kommunen oplever en utrolig fleksibilitet hos virksomhederne.

Eksempelvis har tekstilvirksomheder meldt sig til at begynde at producere kitler og mundbind, plastfabrikker vil lave visirer og bryggerier vil producere håndsprit.

Indkøberne i Aarhus Kommune følger op på alle tilbud de får og det hele modtages med taknemmelighed. Der er nemlig hårdt brug for værnemidlerne, lyder det.



- Forhåbentlig kan vi hurtigt komme i en situation, hvor vi kan sige, at vi er, hvor vi skal være i forhold til et lager, men der er vi ikke endnu, siger Peter Pedersen.

Hvis nogen derude skulle sidde inde med noget, der kan hjælpe, opfordres de til at skrive på coronaværnemidler@aarhus.dk.