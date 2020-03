Mand stjal 27 flasker håndsprit fra hospital

27 flasker håndsprit og to bærbare computere. Sådan skulle udbyttet af et indbrud på Aarhus Universitetshospital søndag aften have været.

Men helt sådan gik det ikke, for hospitalets tyverialarm gik og vagter kom ilende til.

Læs også Guide: Det kan du lave med børnene lige nu

På gerningsstedet så vagterne en mand med flere bæreposer. Synet af vagten fik ham til at stikke af og én af vagterne løb efter ham.

Det fik gerningsmanden til at råbe ad vagten, at han ville stikke ham med kniv, hvis han fortsatte.

Tyven slap væk, men under flugten havde han smidt poserne fra sig. De viste sig at indeholde hele 27 flasker med håndsprit og to bærbare computere.

Tyveriet skete fra universitetshospitalets afdeling B101.

Beder om hjælp

Sent søndag aften ankom Østjyllands Politi til Aarhus Universitetshospital.

- Vi har været derude og undersøge efterfølgende, men personen var væk og nu efterforsker vi, fortæller Anne Tiedemann, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Læs også COVID-19 LIVE: Nu er 24 personer med COVID-19 døde i Danmark

Hvad tyven ville stille op med de mange flasker håndsprit har Østjyllands Politi ikke et endegyldigt svar på, men de har oplevet flere tyverier af håndsprit.

- Vi har set lignende tyverier fra andre hospitaler og andre forhold med stjålet håndsprit, så vi kan ikke udelukke at der er et marked for det, lyder det fra Anne Tiedemann.

Politiet beder borgerne om oplysninger, der kan hjælpe med at identificere indbrudstyven.