Aktører mangler nuancer i brændeovns-debatten: Nu er et nyt forskningsprojekt på vej

Debatten er unuanceret

Blandt deltagerne i forskningsprojektet er Jesper Rasmussen, der har været skorstensfejer i 21 år. Han mener nemlig, at debatten om brændeovnene er unuanceret.

- Der er så mange parametre i det, som ikke bliver belyst.

Istedet for at diskutere om man skal forbyde brugen af brændeovne fuldstændig om natten, så burde lovgiverne, ifølge ham, istedet skelne mellem at fyre om natten og det, man kalder overfyring, fortæller han.



- Altså det her med, at man lægger en masse stykker træ på, og så skruer man helt ned for luften og håber på, at der er lidt gløder til at starte op på næste morgen. Det, har vi slet ikke noget imod, bliver forbudt.