Stor uenighed blandt politikere om oversvømmelser - kroejer står i midten og venter

For meget snak

Imens politikerne arbejder på sagen, står ejeren af Svostrup Kro tilbage med en følelse af, at der bliver snakket for meget - og handlet for lidt.

Så sent som i september sidste år havde Svostrup Kro besøg af miljøminister Lea Wermelin og en række andre politikere, som skulle kigge på kroens problemer med oversvømmelser.

Han er glad for opmærksomheden, men problemerne er stadig uløste. Han kan dag for dag se på, at vandet stiger og falder - for pludselig at blive ved med at stige.

- Vi ender med at skulle blive ved med at bekæmpe de her vandmasser og forsvare kroen og måske bygge et dige, siger kroejer Dragan Sljivic.