Kendt kro kæmper med oversvømmelser: Boringer skal afgøre fremtiden

VIDEO: Svostrup Kro ved Silkeborg har gentagende gange været ramt af oversvømmelser, fordi Gudenåen går over dens bredder. Nu skal prøver slå fast, hvor stort et projekt det vil blive at redde kroen. Se indslaget her.

Ulykkerne har helt bogstaveligt regnet ned over den gamle Svostrup Kro ved Silkeborg.

Regn fra oven, oversvømmelse af Gudenåen og stigende grundvand har på skift angrebet kroen, der nu står over for et afgørende øjeblik i sin mangeårige historie.

Læs også Vandet strømmer stadig ind - og nu fosser pengene ud

I dag blev der udtaget et antal boreprøver, der skal give svar på, hvad der skal til for at sikre kroens overlevelse, og hvad det vil koste.

- Det betyder alt. Jeg har spændt løbet rundt efter maskinerne, der har boret huller, siger Dragan Sljivic, direktør og medejer hos Svostrup Kro.

Dragan Sljivic afventer spændt resultatet af dagens boringer.

Så sent som i februar stod vandet helt oppe ved kroen og piblede også op forskellige steder indenfor. Afhængigt af hvad dagens prøver viser, blandt andet i forhold til hvor højt grundvandet står, vil Dragan Sljivic få blik for, hvor dyrt det vil blive at lave dræn og dige til at beskytte kroen.

Læs også Vandmasser tvinger kro til at opgive overnattende gæster

- Hver eneste dag har nærmest været en kamp for overlevelse. Men alt over en million kroner bliver alt for kritisk, for det er for svært at samle ind til eller spare op til. Hvis det der skal gøres, kommer til at koste mere end kroen i sig selv, så kan jeg næsten ikke bære det, siger Dragan Sljivic.

Den lokale virksomhed Swego har sponsoreret boringen, der ellers ville have kostet omkring 100.000 kroner at få lavet.

Lokalsamfundet hjælper til

Dragon Sljivic overtog kroen fra sin svigerfar sammen med sin kone for fem år siden. Parret har planlagt, at de skal være der, til de går på pension, og de kan ikke forestille sig at skulle lave noget andet. Der er altså meget på spil for kroejerne.

Det samme gælder for lokalsamfundet, der har lavet en forening for at støtte kroen:

Svostrup Kro er en institution omkring Silkeborg og i Søhøjlandet, og den skal ikke forsvinde. Christian Brendstrup, bestyrelsesmedlem i Forening til bevarelse af Svostrup Kro.

- Svostrup Kro er en institution omkring Silkeborg og i Søhøjlandet, og den skal ikke forsvinde, siger Christian Brendstrup, bestyrelsesmedlem i Forening til bevarelse af Svostrup kro.

Læs også Kro står under vand - ny forening vil sikre dens overlevelse

Det er også foreningen, der har overtalt den private virksomhed Swego til at sponsorere boringen, der ellers ville have kostet omkring 100.000 kroner at få lavet. Derudover indsamler foreningen også penge ind for forhåbentligt at kunne medvirke til finansieringen af fremtidssikringen af kroen. Indtil videre har de indsamlet 30.000 kroner:

Christian Brendstrup er bestyrelsesmedlem i Forening til bevarelse af Svostrup Kro. Indtil videre har foreningen indsamlet 30.000 kroner til kroen.

- Det bliver vanskeligt, hvis vi skal ud i at samle flere millioner kroner, siger Christian Brendstrup.

Svostrup Kro får svar på jordprøverne om to-tre uger, og umiddelbart derefter vil de vide, hvad det kommer til at koste at sikre grunden mod vandmasser.

Læs også Pumperne kan ikke følge med: Frustreret kroejer må skuffe kunderne

Håbet er fortsat at finde hose Dragon Sljivic.

Jeg tænker ikke, at det er Mission Impossible, fordi alt kan lade sig gøre. Problemet her er, at det kræver nogle penge til det, siger han.