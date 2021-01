SF vil forbyde brændeovne om natten

Lovgivningen fra Christiansborg er lige nu sådan, at landets kommuner kan forbyde afbrænding om natten. SF i Aarhus så gerne, at man helt forbød brændeovne i tætte byområder, men med lovforslaget her mener SF, at de går så langt som de kan gå indenfor loven.

- Hvis det stod til os, gik vi meget længere med forbuddet, men om natten er der, hvor vi nemmest kan sætte ind nu. På sigt skal vi gå meget længere, siger Jan Ravn Christensen.



Det er onsdag den 20. januar, at byrådet skal tage stilling til SF’s forslag.