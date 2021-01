Uenighed om regeringens kritik af langsomme lyntest: - det er svært at gøre det hurtigere, end vi allerede gør

Ifølge de private udbydere er der i øjeblikket en stor, uudnyttet testkapacitet for lyntests. Det har resulteret i et hastemøde tidligere i dag med landets borgmester, hvor justitsministeren på det kraftigste opfordrer kommunerne at lynteste mange flere kommunale ansatte.



Social- og sundhedsdirektør, Jette Lorenzen mener ikke, at lyntestene af kommunale institutioner går for langsomt i Odder kommune.