Overlæge om den laveste positivprocent i fire måneder: - vi risikerer, at tallet kommer til at stige igen

Af de 745 indlagte er 136 på intensivafdelinger, og 87 af dem er tilkoblet en respirator. Onsdag var tallene henholdsvis 132 og 88.



Tredjehøjeste antal dødsfald

Der er registreret 37 nye dødsfald blandt coronasmittede, hvilket er det tredjehøjeste, der hidtil er registreret på én dag.

Den positive udvikling i smittetallene er derfor ikke nået til dødstallene endnu. Det skyldes ifølge Lars Østergaard, at det er det sidste, der vender.

- Tallet for døde er væsentlig forsinket i forhold til det procenttal, som man finder positive i testcentrene.

- Så man kan sige, at antallet af indlagte om en uge eller to vil være lavere, og om yderligere to uger, så vil man se, at der ikke er helt så mange døde. Lige nu ser vi den høje procentsats af coronasmittede fra omkring jul og nytår komme til udtryk i antallet af coronadødsfald.