Miljøorganisation om natligt brændeovnsforbud: Det vil slet ikke løse problemet

Kåre Press Kristensen synes, det er en god idé, at brændeovnsejere informeres om, hvordan man fyrer mere hensigtsmæssigt, men gode for miljøet bliver brændeovnene næppe, siger han:

- Brændefyring bidrager med 60 procent (af den danske partikelforurening, red.), selvom brændeovne kun dækker tre procent af landets energiforbrug.

- Det skyldes, at brændeovne ikke har noget røggasrensning. De brænder enormt urent, selvom man gør sig umage, siger Kåre Press-Kristensen.

Forslag sendt til behandling

SF's forslag om natligt forbud mod brændeovnsfyring blev behandlet onsdag i byrådet. Socialdemokratiet i Aarhus vil ikke stemme for forslaget, men er heller ikke afvisende over for en indsats mod brændeovne.

Derfor vil de sende forslaget til videre behandling:

- Vi kunne godt vælge bare at afvise det, men det gør vi ikke, fordi vi synes, det er et meget interessant forslag, og vi vil gerne gøre noget på den her dagsorden.

- Derfor sender vi det i magistraten. Her får vi så belyst nærmere: Hvilke muligheder har vi, og hvordan kan vi holde os inden for loven samtidig, siger byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (S), medlem af bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune.