Aarhus-rigmand med rekordregnskab - tjener milliarder

I alt uddeler Bestseller cirka 300 millioner kroner fordelt mellem 17.000 ansatte. Hver får et beløb, der svarer til den normale månedsløn.



Modekoncernen blev i sin tid stiftet af Anders Holch Povlsens forældre. I januar blev han af Bloomberg vurderet til at være nummer 240 på listen over de rigeste mennesker i verden.

Han har en anslået formue på over 60 milliarder kroner. Ud over at eje Bestseller er han også medejer af tøjselskabet Zalando, ligesom han ejer to tredjedele af aktierne i netsupermarkedet Nemlig.com.