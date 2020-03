21-årig hostede på kontrollør og sagde han havde corona

Klokken 22.44 torsdag kunne Østjyllands Politi anholde en 21-årig mand i et tog ved banegården i Aarhus.

En kontrollør havde kort forinden anmeldt, at en mand havde hostet på ham og sagt, han havde corona.

- Det er meget alvorligt. Og derfor bliver han sigtet for at have truet med vold mod person i offentlig tjeneste, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Manden havde desuden en bushammer, som han blev sigtet for at stjæle.

- Han har ikke nogen videre god forklaring, men han har ad flere omgange været provokerende over for kontrolløren, da han fik en afgift for at køre uden billet, fortæller Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 21-årig fortalte til politiet, at han ikke havde corona, og at det havde været for sjov.

Alligevel blev han undersøgt af en læge, og hans sundhedsjournal blev tjekket.

- Han blev ikke testet for corona, men udviste ingen symptomer for corona. Der er ikke nogle tegn på, at han skulle have haft corona, siger Jakob Christiansen.

Den 21-årige mand kan nu se frem til et retsligt efterspil efter hans overtrædelse af straffeloven.