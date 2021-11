Weekenden byder på både blæst og en flot solopgang

Regnen vil for det meste være let og med ophold, mens skyerne hænger lavt, og luften er diset. Så der er udsigt til en sand gråvejrsdag, men alligevel en dag, hvor man sagtens kan tage en tur i skoven for at nyde de sidste gule og røde blade på træerne.

Til aften er der til gengæld udsigt til rigtigt efterårsvejr, når regnen tager til i styrke, samtidig med at vinden frisker op. Det er koldfronten, som melder sin ankomst fra vest, og vejret i en koldfront er ofte mere barsk end i en varmfront.

Vinden vil en overgang være så kraftig hen over natten til søndag, at der er risiko for vindstød af stormstyrke. Mest udsat er man over det Sydfynske Øhav, i Smålandsfarvandet og Bornholm.

Når koldfronten passerer natten til søndag, klarer det op fra vest. Luften bag koldfronten er dog ustabil, og det betyder, at der vil være spredte byger. Byger, som kan være kraftige.

Luften bliver dog klarere, og skyerne hæver sig, så søndag bliver en lysere dag på trods af bygerne.

Lørdag vil temperaturen befinde sig et sted mellem 10 og 12 grader, mens det søndag bliver en smule køligere med 7 til 9 grader. Begge dage er vi tæt på det normale for årstiden, som er 9 grader i begyndelsen af november.