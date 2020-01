Ungt par havde tre millioner, men kunne ikke finde drømmehuset – gæt, hvad de valgte i stedet

I et helt år havde Mette M. Sørensen og Martin Engsted ledt efter et hus, hvor de kunne se sig selv i i fremtiden.

Kæresteparret på 29 og 30 år var klar til at stifte familie og ville gerne flytte fra deres lejelejlighed på 58 kvadratmeter i Aarhus centrum og til et hus i forstaden.

De var begge vokset op med sport og fritidsaktiviteter i nærheden og havde drømmen om at give deres barn det samme. Derfor ledte de efter et hjem, der levede op til fire ønsker.

Parrets fire ønsker til boligen:

Moderne stil og velegnet til en børnefamilie

Maksimalt 30 minutters kørsel til Aarhus og højest fem kilometer til foreningsliv

Et køkken og en stue, der ligger i forlængelse af hinanden

To toiletter eller badeværelser

Men med et budget på tre millioner kroner havde det dog vist sig at være sværere end som så. Alle de boliger, de havde kigget på, kostede mere end dét, banken ville låne en ung folkeskolelærer og en pædagog.

Derfor søgte de hjælp hos boligeksperterne i TV 2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Ud fra deres ønsker fandt ejendomsmægler Christian Borregaard tre boliger - og parret stod pludselig i en situation, hvor det var svært at beslutte sig.

Bolig 1: Renoveret parcelhus i Skovby

Størrelse: 167 kvadratmeter

Rum: Stort køkken-alrum, to badeværelser, fire værelser og en have

Pris: 2.798.000 kroner

Med kun 17 kilometer til Aarhus var det første hus det, der lå tættest på byen og tættest på parrets arbejdspladser.

Egentlig var huset bygget i 1980, men i 2006 var det blevet fuldstændig gennemrenoveret. Der var tilmed blevet tilbygget en stor stue.

Både Mette og Martin var da også begejstrede, da de så stilen. Og endnu mere, da de hørte, at hele 2000 af byens 9000 indbyggere var medlem af den lokale idrætsforening, hvis hal lå bare 500 meter fra boligen.

Bolig 2: Komplet nybygget hus i Stjær

Størrelse: 135 kvadratmeter

Rum: Stort køkken-alrum, to badeværelser, fire værelser og en have

Pris: 3.000.000 kroner

Det kunne næsten ikke fås nyere end den anden bolig, parret blev præsenteret for. Den var opført i 2019, så der kunne i hvert fald sættes flueben ved "moderne" på ønskelisten. Især bed parret mærke i en helt særlig feature i huset: En diskret indbygget støvsuger i væggen, som kunne forlænges til at nå hele huset.

Prisen lå dog lige præcis inden for budgettet på tre millioner kroner. Og ville ikke være til at forhandle om, da parret ville være de første beboere, forklarede boligeksperterne.

Til gengæld var den lille by blevet kåret som Årets landsby 2019 for sit rige foreningsliv.

Bolig 3: Moderne etplansvilla i Låsby

Størrelse: 160 kvadratmeter

Rum: Stort køkken-alrum, to badeværelser, fire værelser og en have

Pris: 2.898.000 kroner

En tur til Aarhus fra den tredje bolig ville tage 30 minutter. Det var altså lige på grænsen, når det kom til parrets krav om distancen.

Dette afskrækkede dog ikke parret, som smilede stort, da de trådte ind i huset og så det åbne og lyse køkken-alrum. Også denne bolig var ny - fra 2017 - og var blandt andet udstyret med en varmepumpe. Dermed var boligen energivenlig at varme op.

Alt andet levede også op til deres krav: 500 meter til sportshal, 1,3 kilometer til skole og 800 meter til daginstitution.

Stilen slog afstanden

Mette M. Sørensen og Martin Engsted var overraskede over, at de faktisk kunne se sig selv alle de tre steder, TV 2s eksperter havde fundet til dem. Men det var først, da de blev ledt ind i boligen i Låsby, at følelsen virkelig var der: "Wow-effekten" helt ned i maven.

De havde ikke forventet at blive så forelskede i den bolig, der lå længst fra Aarhus, så de var nødt til at vende det grundigt, inden de tog den endelige beslutning. Der gik dog ikke lang tid, før de ringede til Christian Borregaard: De ville byde på boligen.

Frygt for en stædig sælger

Det blev en søvnløs nat, inden parret igen satte sig foran boligeksperterne for at indlede forhandlingen med sælger. Vurderingen fra ejendomsmægleren var, at en helt ny bolig som denne næppe kunne presses meget ned i pris.

Et afslag på 100.000 kroner ville være drømmen, men Mette og Martin gjorde det klart, at de var villige til at give udbudsprisen, hvis det endte i en budkrig. Og så håbede de, at de måske kunne få den sofa med, som stod i stuen og passede perfekt ind i rummet.

Deres første bud lød på 2.800.000 kroner.

Betinget bud på boligen

Med et forventningsfuldt blik rettet mod ejendomsmægleren fik parret dog en nedslående besked: Der var allerede et betinget bud på boligen. En anden boligsøgende havde altså skrevet under på at købe boligen til udbudsprisen, hvis eller når vedkommende solgte sin egen bolig.

Det kunne betyde, at prisen var endnu sværere at presse ned, frygtede parret. Men deres stærkeste kort på hånden var, at de kunne købe uden forbehold. De kunne slå til nu.

Sælger var derfor villig til at gå ned på 2.875.000 kroner. Med sofaen som en del af handlen.

Det lille afslag indikerede, at sælger ikke var til at rykke meget, men Christian Borregaard turde alligevel godt at sende et sidste bud afsted: 2.850.000 kroner - altså 48.000 under udbudsprisen.

- De går med til det, sagde ejendomsmægleren, da han lagde telefonen.

- Med sofa og med overtagelse om fem måneder, som I ønskede.

Her er parret i dag, tre måneder senere

"Overvældende", "stort" og "nervepirrende" er nogle af de ord, Mette M. Sørensen og Martin Engsted bruger om forløbet med at købe deres første bolig, som foregik tilbage i oktober.

Der er stadig to måneder til, de får nøglerne til forstadshjemmet i hånden den 1. april, men for hver dag der går, bliver de sikrere på, at boligen i Låsby var det rigtige valg. De har fuldstændig forliget sig med, at den ligger længst fra deres nuværende lejlighed i Aarhus midtby.

- Det er 10 kilometer længere væk end det, vi først havde forestillet os, men de 10 kilometer er ligegyldige, fordi det simpelthen er så nemt at komme ind til Aarhus derfra, siger Mette M. Sørensen til TV 2.

Ved at købe et nyt hus har de sikret, at det eneste, de skal tænke på, er alle de nye møbler, de skal have, siger Martin Engsted med et grin.

- Spisebord, nye stole, vitrineskab, nævner han i flæng.

- Vi har selvfølgelig forestillet os, hvordan vi vil indrette det hele, tilføjer han.

Planerne om familieforøgelse, som sendte dem på boligjagt, er knapt så konkrete endnu. De er enige om, at de gerne vil have børn inden for en overskuelig fremtid, men om det bliver om et år eller to år, ved de ikke.

- Det føles bare godt, at vi nu har rammerne på plads. Det var det, der var målet, siger Mette M. Sørensen.

