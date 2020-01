Alex og Malou lever i et åbent parforhold

I videoen her kan du høre om Malou og Alex' tanker om at være i et åbent parforhold.

I 29-årige Alex Andersens og 26-årige Malou Lassens ægteskab er der ikke kun to personer.

Lige nu er der tre, men der har også været flere tidligere.

Det aarhusianske par lever i et åbent parforhold, hvor de tillader hinanden at blive forelskede i andre og have sex med andre end hinanden.

- Jeg synes, det er underligt at leve i et parforhold, hvor man ikke kan dele sine inderste tanker og begær. Man behøver ikke at udleve det, men det har vi så valgt at gøre, siger Alex Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal ikke tro, at man kan være i et åbent parforhold uden at være jaloux. Jeg tror ikke, at det er særlig menneskeligt ikke at være jaloux. Alex Andersen, Aarhus

Han suppleres af sin kone:

- Der er to dimmensioner til et åbent forhold. Det ene, hvor man taler om ting, som ofte bliver tabubelagt, for eksempel lysten til at være sammen med andre, og så er der den del, hvor man udøver det. Man bliver tætte på en anden måde. Man får hele pakken - ikke kun de gode ting, siger Malou Lassen.

Alex Andersen har det seneste halve år set en anden kvinde én til to gange om ugen, som han også er forelsket i, imens Malou ikke har set andre fast i halvandet år.

De er begge enige om, at det ikke kun er sex, det handler om, men i høj grad også følelser. Og de kan også blive jaloux på hinanden fra tid til anden.

Danskere er formelle

- Min egen måde at håndtere jalousi og frygten for at blive forladt på er blevet mere hel og tryg at være i og til at håndtere, fordi vi taler åbent om vores følelser, siger Malou Lassen.

- Man skal ikke tro, at man kan være i et åbent parforhold uden at være jaloux. Jeg tror ikke, at det er særlig menneskeligt ikke at være jaloux, siger Alex Andersen.

Parret har ikke kun elskere og elskerinder ved siden af deres parforhold. De har også haft trekanter og været i swingerklub sammen.

Hvorfor lægge låg på, når man har et kemisk grundlag med et andet menneske? Alex Andersen, Aarhus

Og generelt synes Alex Andersen, at danskerne burde løsne lidt op i forhold til deres sexliv.

- Danskere er meget formelle. Hvorfor lægge låg på, når man har et kemisk grundlag med et andet menneske?

For ham skal man dog forberede sig, inden man indgår i et åbent forhold.

- Et åbent parforhold skal ikke være uden regler, fordi så bliver det anarki, og det er ikke godt, siger han og tilføjer:

- Jeg tror mange, der bevæger sig ud i et åbent parforhold tænker, at de bare skal ud og lave en masse, og så munder det ud i noget med, at nu har den ene været sammen med en, og så skal den anden også være sammen med en, og så kommer der noget hævn over det. Man skal have styr på reglerne omkring ærligheden inden.

Børn ændrer forholdet

De to aarhusianere drømmer om at få børn inden for den nærmeste fremtid, inden de er færdige med deres studier på henholdsvis jura og statskundskab. Og i den periode regner de ikke med at være i et åbent parforhold.

Men efter en periode forventer de, at de vil vende tilbage til det.

Det er jo ikke en præmis for vores forhold, at vi er i et åbent parforhold. Alex Andersen, Aarhus

- Der vil helt naturligt komme et tidspunkt, når vi skal have børn, hvor det træder i baggrunden, og jeg tror hellere, jeg vil prioritere at være en god far og være sammen med mine børn end en anden partner, siger Alex Andersen og tilføjer:

- Det er jo ikke en præmis for vores forhold, at vi er i et åbent parforhold.

Interviewet med Malou Lassen og Alex Andersen er lavet i forbindelse med præmieren på teaterstykket 'Scener fra et ægteskab,' der lige nu opføres på værket i Randers.

Billedet her er fra forestillingen 'Scener fra et ægteskab.' Foto: Det Kongelige Teater

Stykket sætter fokus på det moderne ægteskab, men bygger på en tv-serie fra 1973, hvor en mand forlader sin familie til fordel for en yngre model.

Meget har dog ændret sig på 40 år, og i denne udgave er rollerne byttet om. Nu er det kvinden, der forlader mand og børn for en yngre model.