Børnene var på ski: Taxa kørte forgæves en hel uge til bosted

Mandag i sidste uge kørte taxachauffør Susanne Kæmpe forgæves til Grenaa. Det samme skete tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Hun skulle hente to børn i Grenaa og køre dem til deres specialskole i Allingåbro, som hun plejer at gøre. Hun vidste, de var på skiferie, men alligevel blev hun sendt dertil fem dage i streg.

- Jeg meldte allerede første dag ind til Midttrafik, at jeg var kørt forgæves, og at de var på skiferie. Men deres bosted havde ikke afmeldt turene, siger Susanne Kæmpe og fortsætter:

- Jeg kunne så ringe til Midttrafik hver dag, og min chef fik penge fra Norddjurs Kommune hver dag, for at jeg kørte forgæves.

Fortalte om episoden på Facebook

Den absurde situation fik Susanne Kæmpe til tasterne. Hun kunne være glad for, at hendes vognmand fik penge for at køre uden elever, men hun er forarget over situationen.

- Norddjurs Kommune har i den grad har brug for pengene. De fem taxature er måske småpenge, men mange bække små, siger Susanne Kæmpe om baggrunden for opslaget på hendes Facebook-væg:

- Og så er jeg og mange andre, kan jeg se på Facebook, stødt over, at pengene ser ud til smuldre væk.

Jeg gik ikke efter omtale, men lavede opslaget for at råbe politikerne op. Susanne Kæmpe, taxachauffør

Norddjurs Kommune har betalt for, at Susanne Kæmpe er kørt fra sin vognmand på Djursland og til Grenaa.

- Jeg gik ikke efter omtale, men lavede opslaget for at råbe politikerne op. Det er lykkedes, siger hun.

Udvalgsformand: Der er sket en klar fejl

Hos Norddjurs Kommune lægger formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Mads Nikolajsen (SF), sig fladt ned.

- Der er sket en klar fejl på bostedet, hvor børnene bor. Her har man ikke afmeldt turene, siger han og fortsætter:

- Vi har fået afmeldingerne fra Midttrafik, men skolen vidste heller ikke med sikkerhed, at børnene ikke kom i sidste uge.

Mads Nikolajsen (SF) er ærgerlig over, at der er brugt penge på taxature uden elever. Foto: Thomas Gam Nielsen

Norddjurs Kommune har nu indskærpet over for det kommunaltejede bosted, at en lignende situation ikke skal gentage sig.

- Jeg kan godt forstå, at folk bliver stødt, for de ture koster mange penge. Og dem kunne vi godt bruge til andre ting, siger Mads Nikolajsen.

Han har ikke en præcis oversigt over, hvad de fem ture uden elever har kostet, men han forsikrer, at han kun har hørt om det ene tilfælde, hvor der er sket en klokkeklar fejl.