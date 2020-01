Ebeltoft sprayet med nazi-symboler - en stigende tendens

En trailer på Strandvejen i Ebeltoft er blevet sprayet til med nazi-tegn flere gange den seneste uge.

På en orange reklamekasse oven på traileren er der lavet et stort, sort hagekors og to s'er lignende dem i nazikorpset SS's logo .

- Det er usmageligt. Det hører sig jo ikke nogen steder hjemme. Det fik mig lidt op i det røde felt, siger Søren Birch Jensen, der bor i Ebeltoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

De to SS'er er også blevet tegnet på traileren i Ebeltoft. Foto: Privat - Søren Birch Jensen

Det gjorde ham især sur, at tegnene er blev lavet igen, efter de oprindeligt var blevet fjernet. Derfor valgte han at lave et opslag om det på Facebook.

- Det er vigtigt at tage afstand og ikke lade det stå, som om det er noget, man er ligeglad med, siger Søren Birch Jensen.

Han har også set klistermærker i bylivet med den nynazistisk bevægelse, Nordfronts, logo på, og hans oplevelser hænger godt sammen med en tendens, de oplever hos Syddjurs Kommune.

Bliver fjernet

- Vi har set flere af de her tegn og klistermærker det seneste halve år end der tidligere været, siger Bo Worsø, der er leder af vej og ejendomsservice i Syddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nynazistiske bevægelse, Nordfronts, logo.

- Jeg tror, at der er kommet nogle grupperinger, som er begyndt at lave noget af det. Der har også været noget i nabokommuner, tilføjer han.

Ifølge Bo Worsø fjerner de nazi-symbolerne, så snart de bliver opmærksomme på dem, og de henviser borgere til at kontakte borgerservice, hvis de ser symbolerne i bylivet.

Nynazister bag jøde-forbrydelser

I både Randers og Aarhus har de oplevet lignende episoder. I november blev to mænd på henholdsvis 27 og 39 år fængslet for blandt andet at have hældt maling på 84 gravsten på den jødiske gravplads i Randers.

En af de anholdte i sagen er en nu 39-årig mand fra Hobro, der er ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse - også kaldet Nordfront.

En leder i Nordfront er sigtet for at have hældt maling på 84 gravsten på den jødiske kirkegård i Randersi november.

Samme mænd, der er sigtet for hærværket i Randers, blev i januar sigtet for at have hældt maling over en regnbuebænk ved Ceres Park i Aarhus tilbage i juni 2019.

Bænken plejede at være i alle regnbuens farver, men den blev overhældt med grøn maling.

Desuden skal den ældste af de fængslede desuden have opfordret andre til at begå hærværk mod en café i Aarhus, hvor der blandt andet blev opsat klistermærker med hagekors.

De to fængslede mænd er ligeledes mistænkt for at have væltet nogle af gravstenene på den jødiske gravplads i Randers samt at have begået hærværk mod en Sparekassen Kronjyllands bygning, som er pyntet af en davidsstjerne.