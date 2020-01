Østjyde i Kina bestiller mad hjemmefra og bruger maske

Til daglig arbejder Mokhtar Ghambary fra Grenå som en blanding af pædagog og engelsklærer i en international børnehave i millionbyen Xian i Kina.

Men lige nu holder børnehaven lukket på grund af det kinesiske nytår, og det meste af østjydens liv foregår inden døre i hans lejlighed - på grund af faren for at blive smittet med den såkaldte coronavirus.

- Jeg går nærmest ikke ud. Jeg har en app, så jeg kan få mad leveret til døren, og den bruger jeg meget. Jeg bliver nødt til at høre, hvad mine kollegaer siger, og de siger, at jeg skal blive indenfor, siger Mokhtar Ghambary til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg er ikke bange, men jeg er bekymret, tilføjer han.

Ifølge Mokhtar Ghambary går alle med masker, og de er udsolgt i butikkerne, så folk er begyndt at bestille dem fra udlandet. Foto: Mokhtar Ghambary

Han arbejder sammen med mange kinesere, og de sender ham opdateringer på situationen, da han selv kun forstår en smule kinesisk. Derudover får han opdateringer fra en engelsk hjemmeside, som regeringen står for.

Billedet af den tomme gade er taget i byen, hvor Mokhtar bor. Der bor 3,2 millioner mennesker, men folk opholder sig mest indenfor. Foto: Mokhtar Ghambary

- Virussen har ændret alt. Biografer, shoppingcentre, diskoteker, butikker, alt er lukket lige nu. Det hænger også sammen med det kinesiske nytår, men jeg har hørt, at det først åbner, når regeringen siger til.

- Alle holder sig indendørs. Efter kl. 12 går folk udenfor, men efter kl. 14-15 er der helt tomt udenfor igen, siger østjyden.

Fakta om coronavirusen: Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste første gang den 12. januar om et udbrud med tilfælde af lungebetændelse, smittet med en ny coronavirus (2019-nCoV) i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina. Siden da er der set et kraftigt stigende antal tilfælde, blandt andet hos rejsende fra Wuhan til andre områder, både i Kina og til andre lande. Der er mistanke til, at smitten initialt er sket på et dyremarked, men de nye tilfælde ser nu ud til primært at komme fra smitte imellem mennesker. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Familie: Kom hjem

Mokhtar Ghambary har kun hørt om to tilfælde af smitte i hans by, og de er blevet kørt til en lukket afdeling på et hospital. Og generelt synes han, at regeringen er god til at oplyse ham om situationen, så han ikke er bange.

Hjemme i Grenå ser hans familie og venner dog helst, at han kommer hjem, selvom hans kontrakt løber indtil maj.

- De vil have mig hjem med det samme, men jeg kan ikke bryde min kontrakt. Især min mor og mine venner skriver, at jeg skal komme hjem. Jeg har overvejet det, men jeg har skrevet under på min kontrakt, siger han.

Mokhtar Ghambary får løbende tal på, hvor mange der er smittet og døde af virussen, og de nyeste tal siger 116 døde og lidt over 5000 smittede. Den yngste skulle være ni måneder.

Aarhus er klar

På Aarhus Universitetshospital er beredskabet klar, i tilfælde af at virussen kommer til Danmark, men overlæge forventer ikke, at det kommer i brug.

Vores beredskab er ligesom en brandforsikring på dit hus. Du er nødt til at have den, men du håber på aldrig at få brug for den. Lars Østergaard, ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital

- Det er det tredje coronavirus. Først havde vi sars og så mers, og ingen af dem kunne tilpasse sig, så de blev varige epidemier over hele verden, siger ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis der kommer patienter på afdelingen med coronavirusset, skal de ansatte iføre sig denne dragt.

- Sandsynligheden for, at det kommer til Danmark, er meget lille. Den er ikke helt 0, men virusset har primært spredt sig i Kina, siger han.

Alligevel får Lars Østergaard i øjeblikket mange henvendelser fra praktiserende læger, der vil vide mere om smitten. Fordi deres patienter er bekymrede.

Men det er da altså ingen grund til at være på nuværende tidspunkt, lyder det fra overlægen.

På infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby er de dog nødt til at forberede sig på det værste: At smitten når til Danmark.

- Vores beredskab er ligesom en brandforsikring på dit hus. Du er nødt til at have den, men du håber på aldrig at få brug for den. Vi er parate og beredte, men håber aldrig på patienter, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Overlægen på Aarhus Universitetshospital tror, at vi vil se flere smittede af virusset i den kommende tid. Dog primært i Kina.