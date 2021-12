TV 2 erfarer: Regeringen vil suspendere udrednings- og behandlingsgarantien

Konsekvenser for ældre

I papirerne sendt til Epidemiudvalget oplyser regeringen desuden, at man har indgået en såkaldt beredskabsaftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, som betyder, at der vil blive oprettet 300 ekstra sengepladser i kommunerne i tilfælde af, at omikronvariantens udbredelse fører til stigende indlæggelser på sygehusene.

De kommunale pladser vil blive fyldt op af patienter, som kun står til at være indlagt i kortere tid, for på den måde at skabe ledige pladser på sygehusene.

Skulle beredskabsaftalen blive aktiveret, kan det få konsekvenser for både ældreområdet og andre dele af sundhedsområdet. Ifølge papirerne til Epidemiudvalget foreslår regeringen således, at der i så fald gives dispensation til visse forpligtelser og rettigheder såsom forebyggende hjemmebesøg i ældreplejen, hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelses- og genoptræning samt forebyggende sundhedsydelser for børne og unge i den skolepligtige alder.