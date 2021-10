SSI kommer nu med opfordring til ikke-vaccinerede

Hurtigere end forventet

Det har hele tiden været forventeligt, at smitten stiger i takt med efterårets og vinterens komme, siger Tyra Grove Krause. Coronavirussen har nemlig bedre vilkår for at sprede sig i de kolde måneder, hvor folk er mere sammen indendørs.

Alligevel lød det tidligere på ugen fra flere eksperter, at smitten er steget hurtigere, end man havde regnet med. De mente ikke, der for nu var grund til større bekymring, men hoppede alligevel på samme vogn som Tyra Grove Krause og opfordrede de ikke-vaccinerede til at sige ja til stikket.

- Dels slipper man for at blive rigtig syg, og dels er man med til at opbygge flokimmunitet, der beskytter de svage i befolkningen, lød det eksempelvis fra Hans Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Søndag er 167 personer indlagt med coronavirus. 19 er på intensiv, mens 11 er i respirator.