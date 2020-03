Solrig ny uge med stigende temperatur

Et højtryk giver os et forholdsvist mildt vejr. Arkivfoto. Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Der er forår i luften, selvom nætterne er kolde. Det fortsætter de næste dage, og dagtemperaturen løfter sig en smule fra dag til dag.

Højtrykket, der sørger for det gode vejr, vil dog efterhånden fortrænge mod øst, hvilket åbner for, at fronter og regn kan ankomme sidst på ugen.

Femdøgnsskema for hverdagene i uge 13. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Mandag vil igen byde på meget sol, men særligt i den nordlige del af landet kan der også komme perioder med en del skyer.

Dagtemperaturen vil placere sig omkring 5 grader, og det vil føles koldt med en vind, der frisker op i løbet af dagen. Ved Vestkysten ventes op til hård vind.

Prognose mandag eftermiddag klokken 14. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Tirsdag kan vi i Jylland nå op på 8 eller 9 grader, mens det stadig er cirka 3 grader køligere i de østlige landsdele.

Af ovenstående grafik kan man se, at højtrykket, der giver os forholdsvist mildt vejr, giver vintervejr i Sydøsteuropa.

Onsdag og torsdag bliver det en anelse lunere og fortsat med meget sol. Herefter er vejrudviklingen ret usikker.

Fredag kommer der flere skyer, og nogle modeller har et solidt regnvejr til Danmark. I næste weekend tyder alt på, at det højtryksprægede vejr ophører. Herefter bliver vejret igen mere omskifteligt.

Prognose tirsdag klokken 13. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET