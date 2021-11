Solen bliver længe under dynen i dag

Et højtryk syd for landet sender nemlig fortsat mild luft op over Danmark. Som dagen skrider frem får det temperaturen op mellem 10 og 12 graders varme i hele landet. Noget over det normale for november.

Men da luftmassen også er fugtig, bliver det igen en dag med mange skyer og kun lidt sol. Enkelte spredte byger vil kunne dukke op i dagens løb.

Formiddagen byder på mest tørvejr

Solen står op mellem klokken 7.42 og 8.15. På samme måde som at mange danskere sikkert vil blive under dynen et stykke tid, så forbliver solen ligeledes bag en dyne af skyer.