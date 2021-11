Vejarbejde lukker trafikalt knudepunkt i weekenden

- Jeg forventer, at vi kan komme op på at få omkring ni-ti biler per omløb, og det betyder meget. I praksis vil det fjerne køen, er jeg overbevist om, siger projektlederen.

Krydset skal desuden have helt nye signalanlæg, så både kørende, cyklende og gående trafikanter fra alle retninger bliver registreret, så tiden med grønt lys kan tilpasses efter behov, ligesom to venstresvingbaner fra Søren Frichs Vej mod Silkeborgvej skal sørge for, at dobbelt så mange biler som i dag kan komme gennem krydset, ligesom cyklisterne får mere plads.

Alle vil opleve forbedringer

Arbejdet er en del af et større arbejde på hele Vestre Ringgade, som skal forbedre trafikken.

- Vi skifter styresystem i hele kæden, og mange vil, når vi er helt færdige, opleve, at de kan køre hele ringgaden uden at stoppe for rødt. Og alle vil helt sikkert komme til at opleve forbedringer, siger Asbjørn Halskov.