Får livstid for skuddrab på 21-årig

Skærpende paragraf taget i brug

Straffen for drabet blev forhøjet, da retten valgte at følge anklagemyndighedens anmodning om at tage straffelovens §81b i brug.

En paragraf, der kan bruges i sager, hvor der er blevet brugt skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

- Det er en skærpende omstændighed, at skyderiet foregår midt ude i det offentlige rum på et sted, hvor mange mennesker har deres gang, siger Dorthe Lysgaard.

Den 30-årige blev ud over drabet dømt for at have slået den 21-åriges ven i ansigtet med drabsvåbenet, samt besiddelse af hash og for at have haft en mobiltelefon i arresten under varetægtsfængslingen.

Den 30-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen, og af den grund bringer TV2 ØSTJYLLAND ikke hans navn endnu.