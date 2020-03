Smuk, men blæsende onsdag i vente

Solen skinner, fuglene fløjter, og det ligner forår i Østjylland og resten af landet. Termometrene når op i underkanten af ti grader, men alligevel kan vejret snyde lidt. På grund af en frisk vestenvind vil det føles noget koldere. Kuldeindekset viser, at vejret vil føles som tre til fem grader.

Prognose i formiddag klokken 10. Skyerne på grafikken bevæger sig mod øst, så vejret veksler med sol og skyet. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Efter få lokale morgenbyger byder formiddagen på vekslende skydække med lange solperioder. Vestenvinden bliver jævn til frisk, men kan blive hård ved vestvendte kyster.

Selvom vinden kan være irriterende for os mennesker, er det perfekt for den våde natur. Kombinationen af sol og blæst er optimal for fordampning. Februar slog ny nedbørsrekord, og der er allerede kommet over 20 millimeter regn i marts, så en tør solrig og blæsende dag er mere end velkommen.

Prognose i eftermiddag klokken 15. Skydækket er beskedent og der er masser af eftermiddagssol. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I eftermiddag fortsætter det smukke vejr med sol. I Vestjylland begynder vinden at dreje i sydvest, og vinddrejningen varsler flere skyer, og i de sene aftentimer kommer der stedvis regn i Jylland. Det er forretten til en særdeles blæsende og regnfuld torsdag. Der er derfor al mulig grund til at nyde dagens vejr.

Prognose i aften klokken 20. Skydækket tiltager, men det er endnu stort set tørt. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET