Omikron er bekræftet i Danmark

To personer er indrejst i Danmark med den nyopdagede coronavariant Omnikron.

Det bekræfter Statens Serum Institut (SSI) efter at have lavet en sekventering af PCR-prøverne fra de to rejsende.

- Vi kan nu bekræfte, at der er tale om to tilfælde er virusvarianten Omikron. Det var forventeligt, oplyser Henrik Ullum, direktør for SSI, i en pressemeddelelse.



De smittede personer var indrejsende med et fly fra Sydafrika, der fredag opdagede den nye variant.

Vil forsinke at smitten breder sig

De danske sundhedsmyndigheder har allerede kontaktet de to rejsendes nære kontakter og deres nære kontakter, og de er nu i isolation. Det skete allerede, da PCR-undersøgelser fra de smittede lørdag tydede på, at der var tale om en anden variant end Delta-varianten.

Det er endnu uvist om Omikron-varianten er mere smitsom og mere farlig end Delta-varianten, men strategien fra de danske myndigheder er at forhale tiden, før den nye variant muligvis for alvor får fodfæste i Danmark.

- Som vi formoder den vil, oplyser Henrik Ullum.

Håbet med strategien er, at flest muligt kan nå at blive vaccineret, og at vi kommer længere gennem vinteren, lyder det fra SSI.

Den nyopdagede mutation skaber dønninger i hele verden, fordi den har flere bekymrende mutationer i spike-proteinet end normalt. Det betyder, at den umiddelbart ser ud til at være mere smitsom end Delta-varianten, der ellers dominerer smitten globalt.

Der er smittede i flere europæiske lande

Det er kun to dage siden, at Sydafrika meddelte verdenssamfundet om den nye variant.

Siden er smitten allerede konstateret i flere lande, herunder Tyskland, Holland, Belgien, Australien og nu altså også Danmark.

Varianten har fået Israel til at ville forbyde alle udlændinge at komme ind i landet for at bremsen smitten. En beslutning som dog først skal godkendes af landets regering.

Sverige har opfordret alle sine statsborgere til at rejse hjem fra Sydafrika, og mange lande har indført rejserestriktioner for rejsende fra Sydafrika og flere andre lande i det sydlige Afrika.