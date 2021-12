Her er, hvad du skal vide om det tredje vaccinationsstik

De kommende uger bliver der skruet op for vaccineudrulningen.

Flere hundredetusinde danskere bliver inden årsskiftet indkaldt til revaccination - og 310.000 børn under 11 år har fået en invitation til en vaccine.

Her kan du blive klogere på, hvordan processen foregår.

Hvem skal vaccineres igen og hvornår?

I Danmark har myndighederne delt udrulningen af et boosterstik op i tre faser:

Først er det beboere på plejehjem, de immunsvækkede og personer over 85 år gamle. Denne gruppe er blevet indkaldt siden slutningen af september. Derefter gælder det personer mellem 65 og 84 år, folk i særlig risiko for et alvorligt covid-19-forløb samt sundhedspersonale. De har modtaget invitationer fra oktober. I samme tidsperiode er de cirka 200.000 danskere, der er blevet vaccineret med Johnson & Johnson eller AstraZeneca. Den gruppe har fået tilbudt en boosterdosis fra 1. oktober. Og den tredje og største gruppe, som er alle over 18 år, der får en invitation til et tredje vaccinestik fem en halv måned efter anden vaccinedosis.

Hvordan foregår det?

Fem en halv måned efter andet vaccinestik får man en invitation i sin e-boks eller per brev.

Når man har fået invitationen, kan man booke tid på vacciner.dk.

Men selv hvis man ikke har modtaget invitationen, er der mulighed for at få tredje stik - for flere steder er der mulighed for drop-in-vaccinationer, og man kan også booke tid på vacciner.dk, hvis det er senere end 5 1/2 måned efter andet vaccinestik. Du kan finde den fulde liste over vaccinationssteder her.