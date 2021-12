Ny forskning: Vaccine giver delvis beskyttelse mod Omikron

AHRI testede blod fra 12 personer, som havde fået to stik med Pfizer-vaccinen. I fem ud af seks tilfælde kunne antistofferne bekæmpe Omikron.

Studierne er stadig i en tidlig fase, men Alex Sigal siger, at et tredje stik med Pfizer-vaccinen kan gøre beskyttelsen mod Omikron bedre.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sagde sent tirsdag aften, at der ikke er grund til at tro, at vaccinerne ikke virker mod Omikron. Den sagde samtidig, at det ikke tyder på, at man bliver mere syg af Omikron end for eksempel Delta-varianten.

90 procent bliver smittet herhjemme

Per tirsdag var der fundet i alt 398 tilfælde af coronasmitte med varianten i Danmark. Den dominerende variant i Danmark er ellers Delta, som for alvor fik tag i landet i begyndelsen af 2021.

Direktør for Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum sagde tirsdag på et pressemøde, at Omikron "er løbet fra os".