Hele Danmark rammes af sne i denne uge

Men nu er der udsigt til, at resten af den danske befolkning snart kan få lov til at finde kælken frem. Prognoserne er nemlig ved at være enige om, at et større snevejr er på vej til Danmark på torsdag.

Allerede onsdag morgen kan der ligge mere sne, end der gør nu

Selvom det største snevejr forventes torsdag, kan dele af Danmark allerede være dækket af sne onsdag morgen.

Det er dog i småtingsafdelingen i forhold til, hvad der venter torsdag.