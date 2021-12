Renoveringer af almene boliger for milliarder udskudt

Foreningen for Danmarks almene boliger, BL, accepter beslutningen idet det kun er kommende projekter.

Samtidig er priserne på byggemateriale rekordhøj, og det er svært at finde håndværkere.

- Vi har en forståelse for, at der er behov for tiltag, der kan bremse aktiviteten både inden for det private og det almene byggeri, siger viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey og fortsætter:

- Der er fart på byggeriet, og der er en bekymring for en overophedning af byggeriet. Så det er fornuftigt at se på, hvordan man inden for alle dele af byggeriet kan være med til at lempe det pres, som vi ser lige i øjeblikket.

Hun forventer, at det kun er i en kortvarig periode på et til tre år og understreger, at det kun er nye projekter og ikke igangværende.

Hun savner dog, at finansloven havde taget hånd om et andet problem i byggeriet af almene boliger.

- Vi ser en voldsom stigning i materiale- og byggepriser, og det udfordrer det beløb, vi kan opføre byggeriet til.

- Vi havde gerne set, at man midlertidigt havde hævet rammebeløbet i den almene boligsektor, så vi havde mulighed for at bygge nye boliger, som der er brug for, siger hun.

/ritzau/