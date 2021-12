Sygeplejerskerne tror ikke på, at milliarden holder kolleger i faget

Når det kommer til fastholdelse og rekruttering er det dog, at optimismen blegner en smule.

- Jeg tror ikke på, at det her kan fastholde alene. Hvis det skal fastholde, kræver det, at man bygger ovenpå og lægger nogle trædesten ud for fremtiden, så man kan se et reelt lønløft og ikke blot midlertidige midler, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det løser alene noget - og kun måske - hvis man er villig til at tage ekstra vagter.

Det er op til regionerne i samspil med fagorganisationer at komme med et udspil til, hvordan pengene skal fordeles.

- Jeg tror, det bliver en bred gruppe. Det vil primært være på det akutte- og det medicinske område, men vi vil også se på børneafdelinger og kirurgiske afdelinger, siger Anders Kühnau.

Anders Kühnau regner med, at hovedskitsen til fordelingen vil være på plads i løbet af den næste uges tid.