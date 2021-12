Stor attraktion undgår kniven – beholder tilskud mod forventning

Det var ikke ligefrem med hænderne over hovedet, at de hos Kattegatcentret læste regeringens udspil til finansloven i august. Her stod de nemlig til at få halveret den bevilling på to millioner kroner, de har modtaget årligt i perioden 2018-2021.

I den endelige aftale får centret igen de to millioner kroner om året frem til år 2023.

- Det er vi glade for. Det er dejligt. Det gør, at vi kan drive et godt og spændende marint oplevelsescenter, som gør en forskel for havet, siger direktør Karsten Bjerrum.