Dansk stortalent har været i konstant smerte siden påkørsel

Mathias Norsgaard, som kommer fra Silkeborg, er 22 år, og var godt på vej til at indfri enhver cykelrytters drøm.

21. januar var han udset til at køre karrierens første WorldTour-løb for sit nye hold, Movistar.

Læs også Fængselsbetjent sigtet for at indsmugle mobiltelefoner og hash

Men så blev han kørt ned på en træningstur i Spanien 5. december. Og nu er han indlagt på sygehuset i Viborg. Med et brækket skinneben og lange udsigter til at køre et cykelløb.

Han har haft det ad helvede til. Det værste har været den smerte, han konstant har været i. Teddy Norsgaard, far til Mathias.

- Han har haft det ad helvede til. Det værste har været den smerte, han konstant har været i, opsummerer Teddy Norsgaard, far til Mathias Norsgaard, forløbet over for TV 2 SPORT.

Han kan dog også melde om bedring for den unge dansker, der - selvom han må bruge en støttestrømpe for at kunne gå - allerede har sat sig på kondicyklen.

- Han er i fuld gang med genoptræningen. Han er begyndt at gå på trapper og sidde på cyklen, siger Teddy Norsgaard.

Dagen efter Mathias Norsgaard fik syet sit skinneben, sad han på en kondicykel. Foto: Privatfoto (Teddy Norsgaard)

Fem dages venten på fem timer lang operation

Faren har med stor frustration fulgt sin søns forløb de seneste uger. Første udfordring var at få ham transporteret fra Girona til Viborg.

- Det værste var, da han lå nede i Spanien, hvor jeg ikke kunne få ham hjem. Jeg ringede til forsikringsselskabet, jeg ved ikke hvor mange gange, for at få ham tilbage.

Mathias Norsgaard måtte vente fem dage, før han blev opereret. Ifølge den danske læge skader det dog at lade et benbrud få ro i gips nogle dage. Foto: Privatfoto (Teddy Norsgaard)

Først fem dage efter ulykken og ankomsten til sygehuset i det midtjyske blev Mathias Norsgaard opereret. Operationen tog fem timer.

Den to meter høje dansker fik en skrue ind for at samle skinnebenet, der var flækket midt over, da næste store udfordring opstod.

- Han var så veltrænet, som han nu var, fordi han skulle køre Tour Down Under. Det betød, at hans knoglestruktur var meget stærkere end almindelige menneskers.

- Så de skulle mosle lidt med ham for at få det lange søm ind i hans skinneben. Det medførte, at hans lægmuskel hævede op, fordi den blev fyldt med blod, siger Teddy Norsgaard.

Mathias Norsgaard kan igen smile og se forsigtigt frem mod et comeback på cyklen. Foto: Privatfoto (Teddy Norsgaard)

For at gøre ondt værre fik den unge dansker konstateret kompartmentsyndrom, som ifølge lægehåndbogen ses i en til ni procent af tilfældene ved underbensfrakturer.

- Musklen kunne simpelthen ikke være inde i benet længere, så de var nødt til at åbne ham op på indersiden og ydersiden af lægmusklen. Så kunne musklen udvide sig. Der var nemlig ikke nok gennemstrømning af blod ned til hans fod, så den hævede vanvittigt op.

Siden blev indersiden syet sammen, men Mathias Norsgaard lå med ydersiden af sit skinneben åbent i ni dage, inden han fik det lukket. Dagen efter sad han på kondicyklen.

Læs også Vi er nu kun én millimeter fra det vådeste år nogensinde

Misser klassikere han var købt ind til

De næste seks måneder skal Mathias Norsgaard bære støttestrømper. Arene må han også finde sig i noget tid endnu.

Men den unge dansker, hvis kontrakt med Movistar løber indtil udgangen af 2021, er ikke knækket, lyder det fra Teddy Norsgaard.

Og Mathias Norsgaard har fået en deadline for sit comeback. Oprindeligt lød meldingen på seks måneders pause, men faren mener, at deadline er sat til 1. marts.

Læs også Sang og dans i stuen: Keld er lidt af en 'superstar'

Dermed misser Mathias Norsgaard de fleste - hvis ikke alle - forårsklassikerne, som han ellers var købt ind til at køre for Movistar.

- Måske kommer han med til én af forårsklassikerne, men han kommer ikke til at sparke røv. Det er utopi at tro, at han kommer til at gøre det godt.

- Han har selvfølgelig næste år, men jeg tror bare, at han vil gøre et godt indtryk det første år. Det er fandme uheldigt, slutter Teddy Norsgaard.

Norsgaard har indtil udgangen af i år kontrakt med det danske hold Riwal Readynez.