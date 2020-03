Danmark lukker ned: Her er regeringens nye tiltag

Regeringen præsenterede onsdag aften en række nye tiltag i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Tiltagene bliver indført for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i landet. Mette Frederiksen fortalte på pressemødet, at der er 514 smittede i Danmark. Det er mere end en tidobling siden mandag.

REGERINGENS NYE TILTAG

1 - Elever og studerende sendes hjem

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sendes hurtigst muligt og senest fredag hjem. Private uddannelsesinstitutioner opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020.

2 - Biblioteker og fritidstilbud lukker

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker nu. Private tilbud af samme karakter opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020. Udbydere af public service er undtaget hvad angår nyhedsformidling og beredskab.

3 - Offentligt ansatte, der ikke har kritiske funktioner, hjemsendes

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem. De skal for så vidt muligt arbejde hjemmefra. Alle offentligt ansatte får løn. Kritiske funktioner er blandt andet personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, beredskab.

4 - Alle ansatte i private virksomheder opfordres til at blive hjemme

Alle på det private arbejdsmarked opfordres til at arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie.

5 - Skoler og dagtilbud lukker

Alle skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Kommunerne etablerer nødpasning.

6 - Begræns brug af offentlig transport

Vi skal begrænse anvendelsen af den kollektive trafik.

7 - Besøg på hospitaler og plejehjem ophører

Besøg på plejehjem og hospitaler bør begrænses med øjeblikkelig virkning.

8 - Hastelovgivning på vej

Regeringen fremsætter hastelovgivning, der giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger - eksempelvis lukning af skoler og daginstitutioner.

9 - Forsamlinger for over 100 forbydes

Når hastelovgivningen er vedtaget, forbydes indendørs forsamlinger på over 100 personer.

10 - Nye rejsevejledninger

Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger. Få overblikket her.

11 - Mulighed for tvangsundersøgelser

Regeringen undersøger muligheder for restriktioner ved indrejse i Danmark. Det betyder blandt andet muligheden for at tvinge mennesker til en sundhedsundersøgelse ved ankomst til landet eller tvungen karantæne, hvis nogen er ankommet fra røde områder.



Kilde: Regeringen.dk