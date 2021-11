Brostrøm om julefrokoster: Jeg ville selv tjekke, om alle var vaccineret

Spar på sprutten

Søren Brostrøm anbefaler, at man generelt følger rådene fra Sundhedsstyrelsen - og særligt når det kommer til at være mange samlet i et lokale, hvor stemningen kan blive løssluppen.

- Bliv vaccineret, bliv hjemme, hvis du er syg, host i ærmet, sprit hænder, vis hensyn til de sårbare, hold afstand og luft ud. Sådan kan man godt gennemføre en rigtig fin og god julefrokost, siger Søren Brostrøm.

Han forklarede yderligere, at hvis han selv stod for en julefrokost, ville han sikre, at alle gæster er vaccineret.