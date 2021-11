Falck åbner nye testcentre: Her er det nemmest at få en ledig tid

Hvis man går efter teststeder med kort ventetid, kan man derfor med fordel søge imod de nyåbnede steder. Det gælder blandt andet i Aarhus.

- Lille Torv og Viby er steder, hvor kapaciteten er stor, og hvor det er forholdsvis let at komme til, fastslår Dennis Abildgaard Jørgensen.

Så sent som i sidste uge åbnede Falck på tilsvarende vis et nyt testcenter i Randers Storcenter. Dermed er der nu i alt to teststeder i byen.

Regeringen præsenterede onsdag en række nye corona-restriktioner, som den ønsker at indføre fra på mandag. Hvis Folketinget godkender tiltagene, betyder det blandt andet, at lyntestene hos Falck kun er holdbare i to døgn i stedet for som nu tre.