Regeringen vil forkorte levetid for coronapas ved test

- Det vil være en stor opgave at kontrollere det grønne coronapas i den kollektive trafik. Derfor har vi vurderer, at mundbind vil være mest effektivt.

- Samtidig kan man også have brug for at være i den kollektive trafik uden at have grønt coronapas, fordi man skal hen for at blive testet, siger Søren Brostrøm.