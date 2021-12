Brostrøm åbner for kig i værktøjskassen: - Vi kan se, at den udvikler sig hurtigt

Og det er kombinationen af den tilsyneladende høje smitsomhed og uvidenheden om variantens natur, der bekymrer Søren Brostrøm.

- Vi ved stadig ikke tilstrækkeligt om den her nye variant, men vi kan se, at den udvikler sig hurtigt, og så skal vi selvfølgelig vurdere, om vi skal kigge ned i værktøjskassen igen og gøre yderligere, siger han.

Han uddyber imidlertid ikke, hvilke værktøjer eller restriktioner han kunne finde på at anbefale regeringen og Folketinget at tage i brug.

Spreder sig i Danmark

Mange lande i verden – inklusive Danmark – var hurtige til at indføre restriktioner for indrejsende fra Sydafrika i et forsøg på at forhindre eller som minimum forsinke Omikrons indtog.

For en uge siden kunne de danske Omikron-tilfælde kobles til rejseaktivitet fra Sydafrika eller dets nabolande.