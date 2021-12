183 tilfælde af Omikron fundet i Danmark

Der er i alt fundet 183 tilfælde af den nye Omikron-variant i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Ifølge SSI-direktør Henrik Ullum går udviklingen den gale vej.

- Vi ser en bekymrende stigning i antal Omikron-smittede i Danmark. Der er nu igangværende smittekæder, hvor smitten ses blandt folk, der ikke har været ude at rejse eller har forbindelse til rejsende.

Fredag var der 18 bekræftede tilfælde af den nye variant. Alene lørdag var der 135 nye.

Afgørende med hurtig smitteopsporing

Ifølge Henrik Ullum arbejdes der på højtryk for at bremse udviklingen med hurtig laboratorie-påvisning af virusvarianten, så Styrelsen for Patientsikkerhed kan starte smitteopsporingen hurtigst muligt.

Derudover er det helt afgørende, at flere lader sig vaccinere, siger SSI-direktøren

- En høj immunitet giver vores samfund mere robusthed, hvis Omikron-smitten stiger yderligere.

Stadig mange usikkerheder

Der er stadig en lang række ubesvarede spørgsmål om den nye variant, eksempelvis hvor meget den smitter, og om vaccinerne er effektive nok.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, tyder meget på, at Omikron-varianten er mere smitsom end Delta.

- Den ser ud til at sprede sig mere, og den ser ud til nemmere at kunne sprede sig til mennesker, som tidligere har været smittet, siger han til TV 2.

Virologen understreger dog samtidig, at noget tyder på, at smittede ikke får så slemme sygdomsforløb med Omikron som med Delta.

- Det nuværende data er dog stadig forbundet med en lang række usikkerheder, siger han.

Allan Randrup tror, at Omikron på sigt vil blive den dominerende coronavariant, men han vil ikke spå om hvornår.