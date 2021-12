Bidende kulde fortsætter - landsdækkende snevejr kan være på vej

Torsdag kan give sne til hele landet

Efter et par ensartede dage venter en torsdag, der kan blive ganske spændende.

Lige nu har prognoserne et lavtryk til at komme op over landet i løbet af torsdagen. Med sig har lavtrykket en del sne med sig, der kan ende med at dække hele landet i hvidt.

Derudover ser det fortsat blæsende ud, hvilket kan give fygning flere steder.

Der er fortsat usikkerhed forbundet med den endelige udvikling. Men det er noget, som TV 2 VEJRET vil holde øje med.