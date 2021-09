Se billederne: Kronprinsessen indvier nyt vartegn i Horsens

- Det er helt fantastisk at være med til åbningen af Campus Horsens i dag. Det er et meget synligt bevis på noget, vi er meget gode til i Danmark, og det er et fremragende samarbejde. Det er mange forskellige interesser, der har været med til at skabe et fantastisk miljø og ramme for fremtidens studerende. Der er plads til nye ideer og innovation, og næste generation kan få en uddannelse, så de kan svare på vor tids og fremtidens udfordringer, sagde kronprinsesse Mary til TV SYD.