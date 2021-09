Kronprinsessen indvier nyt uddannelsessted

I nærheden af Campus Horsens vil der også komme til at ligge SOSU-skole, et kulturhus for unge samt en integreret institution.

Campus Horsens ligger på Banegårdsgade 2 i Horsens, og indvielsen begynder klokken 13.

31.000 kvadratmeter

Campus Horsens har med sine 31.000 kvadratmeter kostet lidt over en halv milliard kroner at bygge.