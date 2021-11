Frisør rammes hårdt af corona-aflysninger

Og det kan mærkes på flere måder.

- Jeg synes, at det er en svær situation at stå i, for jeg vil ikke have at mine medarbejdere bliver smittet af syge kunder. Omvendt ønsker jeg ikke, at vi mister omsætning, men mine mine kunder skal ikke føle sig utrygge ved at komme i salonerne, siger hun.

Tina Kristiansen fortæller, at der også er et tredje hensyn at tage. Tidligere kunne frisørsalonerne få økonomiske hjælpepakker - det kan de ikke nu.

Hjælpepakker kan blive nødvendigt

Hun er også opmærksom på, at samfundsøkonomien ikke skal lide mere skade end højst nødvendigt.

- Det vil selvfølgelig være rart med noget økonomiske støtte, men vi kan som samfund ikke bare blive ved med at spytte penge ud til alle, siger hun.

Vicedirektør i SMVdanmark, Mia Amalie Holstein, mener dog, at politikerne bør stille kompensationspakker til rådighed for de ramte brancher.

- Politikerne må anerkende, at der er enkelte brancher, der igen mærker coronasmitten. De har brug for hjælp i denne helt ekstraordinære situation, også selvom der ikke er restriktioner.

- De kompensationspakker, der er udløbet, bør genåbnes, og det vil også være gavnligt, hvis de selvstændige igen kan få sygedagpengerefusion fra første dag, deres medarbejdere må blive hjemme pga. corona, siger Mia Amalie Holstein i en pressemeddelelse.

Huller i kalenderen

Tina Kristiansen fortæller, at hun ikke ved, hvor dyrt tredje coronabølge kan blive for hendes saloner, men hun forventer, at det bliver dyrt i sidste ende.

Allerede nu kan hun også mærke, at økonomien strammer lidt ind.

Hun havde egentlig regnet med en økonomiske stigning i november, men den udebliver formentlig. Den 14. november kunne hun nemlig konstatere, at budgettet lige netop gik op på daværende tidspunkt. Derfor forventer hun også, at omsætningen i november og frem vil ligge under normalen.

- På det her tidspunkt i november måned, hvor der normalt er julefrokoster, plejer vi aldrig at have huller i vores kalender, men det har vi nu, siger Tina Kristiansen.