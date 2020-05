Fitnesscenter har brug for genåbning: - Mange års hårdt arbejde forsvinder ned i sort hul

Anders Steffensen mistede 200 medlemmer på én dag, da Mette Fredeirksen meddelte, at fitnesscentrene først ville få lov til at genåbne til august. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Mens højskoler, kulturlivet og den offentlige sektor i dag kan glæde sig over, at de igen må slå dørene op, er der fortsat en del virksomheder i landet, som står i uvished.

Èn af dem er landets fitnesscentre, som på nuværende tidspunkt står til at må åbne til august. De håber dog på, at de får lov til at åbne tidligere.

I Horsens krydser Anders Steffensen, der ejer fem Fit & Sund-centre i Horsens, netop nu fingre for, at han må åbne sinde centre op tidligere.

Han har valgt at sende sine medarbejdere hjem på lønkompensation og stille medlemskaberne i bero.

- Vi har 8.000 medlemmer her i byen, og det vil ikke hjælpe noget, at jeg åbnede udendørs træning for ni medlemmer ad gangen. Jeg vil aldrig kunne tilbyde 8.000 medlemmer værdi for deres penge ved at lave udendørs træning, forklarer Anders Steffensen.

Han fortæller, at han selv må finansiere en stor del af nedlukningen. Foreløbigt har han ikke overblik over, om det kan betale sig for ham at søge hjælp fra de øvrige hjælpepakker.

- Det er mange års hårdt arbejde, der lige nu forsvinder ned i et stort sort hul, siger Anders Steffensen til TV SYD.

Ryk os nu frem til juni!!

- Mit håb er, at politikerne bliver enige om at rykke åbningen af fitnesscentrene fra august til juni, siger Anders Steffensen.

Onsdag i sidste uge vakte det skuffelse i branchen, da fitnesscentrene ikke blev rykket frem sammen med store dele af kulturlivet, oplevelsesøkonomien, skoler og dele af den offentlige sektor.

- Men til gengæld blev vi ikke længere nævnt i samme sætning som natteliv, barer og diskoteker, og det, håber jeg, er et tegn på, at vi kommer med, når partierne i løbet af de næste dage kommer med deres plan for åbningen af den del af sport, idræt og motion, som ikke er kommet i gang endnu.

Hvis ikke det sker, frygter Anders Steffensen, at han vil have mistet 25-40 procent af sin omsætning, når vi når til august.

- Det er vigtigt for os at blive rykket frem til juni, og jeg mener, vi sagtens kan genåbne på en sikker måde, siger Anders Steffensen til TV SYD.

Medlemmer skal være trygge

Anders Steffensen er i gang med at indrette et helt nyt center på Langmarksvej i Horsens.

Centret er godt 2.000 kvadratmeter stort, og har plads til både to, tre og fire meter mellem maskinerne.

- Hvis vi får lov til at åbne, vil det være med krav om, at medlemmerne spritter maskinerne af både før og efter træning, og det vil blive en opgave for vores personale at sikre, at det sker. Det er nemlig også vigtigt for os, at medlemmerne føler sig trygge ved igen at komme i centret.

Mange af Anders Steffensens kunder er ældre mennesker, og mennesker med kroniske sygdomme, som er i risikozonen, hvis de bliver smittet med covid-19.

Alligevel føler Anders Steffensen sig helt tryg ved at genåbne allerede i juni.

- Jeg er sikker på at ”fitnessdanmark”, som er vant til at arbejde med sundhed, er klar til at lave stramme restriktioner, siger Anders Steffensen til TV SYD.

Han er også parat til at hjælpe med smitteopsporing, hvis det skulle blive nødvendigt:

- Vi har data på, hvem der kommer og går i centrene og kan styre præcist hvor mange vi lukker ind. Vi kan styre, hvem der er derinde, og kan se, hvem der har været derinde undervejs, siger Anders Steffensen.

Fitnessbranchen forventer at få klarhed over, om fitnesscentrene får lov til at åbne tidligere end planlagt i løbet af de kommende dage.

Maskinerne står bare og samler støv i Dansk Fitness Randers.

Er skuffet - men havde ikke regnet med åbning

Niels Bilde Rasmussen ejer Dansk Fitness i Randers, og han ærgrer sig også over, at han endnu ikke må åbne op.

- Vi er kede af, at vi fortsat ikke kan åbne, men inderst inde havde jeg nok ikke regnet med det. Jeg havde håbet på den 8-9 juni. Det var mit lille håb, siger Niels Bilde Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Niels Bilde Rasmussen ærgrer sig over, at fitnesscentre stadig ikke må åbne.

Lige nu ser det ud til, at træningscentre kan få lov til at åbne til august. Men trods hjælpepakker kan den lange ventetid få fatale konsekvenser for Niels Bilde Rasmussen.

- Vores medlemmer har betalt indtil den 1. juni, og så skal hjælpepakkerne hjælpe os over sommeren. Men det ville være rigtig irriterende at skulle vente til august. Det ville være livstruende for os, siger han.

Men indtil en aftale om yderligere genåbning falder på plads, har han fundet en ny, mere coronavenlig måde at holde kontakten med medlemmerne.

- Vi har lige fået lov af politiet til at bruge vores gård til at lave holdtræning, der kan vi være 10 mennesker. Vi sætter spinningcykler ud og får måtter og andet udstyr ud, og så kan vi køre timer ude i gården. Det er ikke nok for os, men det er for at komme i gang, siger Niels Bilde Rasmussen.