Ung thailænder må ikke besøge sin kræftsyge mor i Danmark

Forestil dig, at din mor er syg af brystkræft og sidder i et land flere 1000 kilometer fra dig. De fleste ville hoppe på et fly og tage turen med det samme. Det samme ønsker Mai Kulproms datter, men det kan hun ikke få lov til for den danske udlændingestyrelse.

Mai Kulprom er oprindeligt fra Thailand, men har boet i Danmark i mere end et årti med sin danske mand. I dag bor parret i Silkeborg.

Hendes 27-årige datter bor i Thailand og er ugift. Og netop datterens civilstatus er én af årsagerne til, at hendes visumansøgning blev afvist.

Derudover er morens sygdom, ifølge Udlændingestyrelsens afgørelse, ikke alvorlig nok.

- Vi har brug for at få besøg af familien, da jeg er så syg. Jeg har ikke set min mor og datter i tre år, så jeg savner dem rigtig meget, fortæller Mai Kulprom.

Afslag gav ekstra tårer

Mai Kulproms brystkræft har betydet, at hun har fået stråler, kemo og været igennem en operation. Styrelsens afslag tog derfor ekstra hårdt på parret.

- Det var frygteligt at få det svar. Min kone græd meget, fordi hun har været igennem alt det, hun har været igennem, og så får man et så uhyggeligt spark, siger Gert Brødløs der har været gift med Mai Kulprom i 12 år.

Andreas Steenberg, der er udlændingeordfører for Radikale Venstre, står uforstående over for den afgørelse, som udlændingestyrelsen har truffet i sagen.

Andreas Steenberg vil have kigget på det system, der afgør sager som den i Silkeborg. Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Stiller spørgsmål til ministeren

- Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg synes, det er så ringe, at man ikke kan få besøg af sine børn, når det er jul, og man i øvrigt er syg, lyder det fra ordføreren.

Ifølge Andreas Steenberg ligger problemet i, at vi i Danmark som udgangspunkt har valgt at have mistillid til alle udlændinge, og han mener derfor, at man bør tage et ekstra kig på reglerne, som de er i dag.

- Sådan et system skal vi ikke have. Man skal da have lov til at komme på besøg i sådan en situation her, hvor man er syg.

Onsdag vil Andreas Steenberg stille spørgsmål til ministeren i sagen.