SIF-chef kigger mod svært transfervindue: - Det er en udfordring

Selvom Silkeborg IF som Superligaens absolutte bundhold godt kunne bruge en forstærkning eller to, er det ikke ensbetydende med, at klubben kommer til at hente nye kræfter ind i januarens transfervindue.

Sådan lyder det fra sportschef Jesper Stüker, der først og fremmest vil kigge på at fintune den nuværende trup.

For at være helt ærlig kan det godt være en udfordring for os at rekruttere en spiller, som vi synes er en dygtig superligaspiller. Jesper Stüker, sportschef, Silkeborg IF

- Forstærkninger er mange ting. Måske kan vi finde en spiller, som kan gøre det for os, men forstærkninger er også det, vi kan gøre med det, vi har.

- Vi skal have forstærket nogle mekanismer – eksempelvis så vi ikke modtager så mange chancer imod. Der kan også være noget mentalt og noget team-baseret, vi skal ind og kigge på. Vi vil gerne have bygget det her hold op igen til forårsopstarten, så vi kan komme til at vinde en stribe af kampe, lyder det fra Jesper Stüker.

Svært at rekruttere, når det lugter af nedrykning

Samtidig erkender sportschefen, at det er en svær øvelse at sælge Silkeborg IF som den næste destination for en superligaspiller, når klubben lige nu kæmper for at blive i landets bedste fodboldrække.

- For at være helt ærlig kan det godt være en udfordring for os at rekruttere en spiller, som vi synes er en dygtig superligaspiller, fordi der ligger en truende nedrykning foran os, når vi kigger på tabellen.

- De skal ville SIF, de forstærkninger vi eventuelt henter, siger Jesper Stüker.

Silkeborg IF, der indtil videre blot er noteret for to sejre i sæsonen, møder på søndag Lyngby i den sidste kamp inden vinterpausen.