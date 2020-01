Kjellerup ramt af flere indbrud: Penge, smykker og designerlamper stjålet

Tirsdag sidst på eftermiddagen blev der begået indbrud i tre huse i Kjellerup, oplyser lokalpolitiet i Silkeborg.

Ifølge politikommissær Lasse Ivanøe er der blevet stjålet kontanter, smykker og designerlamper.

Læs også Fem ting, der holder indbrudstyve væk - alarmen er ikke et quickfix

Lasse Ivanøe fortæller, at man formoder, at der er tale om den samme gerningsmand.

- Tidspunktet taget i betragtning, kan man undre sig over, at det er lykkedes for tyveknægten at begå indbruddene ubemærket, siger han.

'Husk at låse døren'

Lasse Ivanøe opfordrer til, at man altid husker at ringe til politiet, hvis man oplever noget, der virker mistænkeligt.

Læs også Nabohjælp virker: Før havde de konstant indbrud på denne vej

- Hellere én gang for meget, end én gang for lidt. Hvis der sker noget, der varierer fra det normale, så skal man reagere på det. Mange tænker, at det nok ikke er noget, men det skal politiet nok tage stilling til, siger han.

Undgå indbrud Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud. Har du en stige udenfor, så lås den fast

En høj hæk giver tyven ro til at bryde ind. Overvej, om du skal klippe din hæk ned eller gøre plankeværket lavere.

Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra

I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbne vinduer og døre, også selvom du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, mens du er i baghaven

Få det til at se ud som om, der er nogen hjemme, når du og din familie er væk

Der må gerne være lidt uorden i haven, så det ser ud som om, der er nogen hjemme. Lad fx haveslangen eller trillebøren stå fremme

Lad være med at annoncere at du er på ferie. Skriv om din ferie på sociale medier når du er kommet hjem. Få hjælp fra din nabo mens du er væk. Naboen kan fx gå en runde om dit hus, fylde affald i din affaldspose, eller parkere sin bil foran dit hus. Læs mere om nabohjælp her

Tyve går mest efter computere, Ipads, mobiltelefoner, fladskærme og spillemaskiner. Dernæst efter smykker, kontanter, valuta og mærkevaretøj . Måske skal du sikre de mest værdifulde ting ekstra. Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

Derudover har politikomissæren en ekstra opfordring til husejere.

- Husk at låse døren. Der var ikke opbrudsmærker på to af husene i Kjellerup, så det tyder på, at dørene ikke har været låst. Det er nemme vilkår for tyveknægte, siger han.

Efterlyser lovkrav mod indbrud

Antallet af indbrud i private huse i Danmark er de seneste 10 år faldet markant, men ligesom de berørte borgere i Kjellerup oplever tusindvis af danskere hvert år stadig at komme hjem til en opbrudt dør eller vindue. Men det skal der gøres noget ved, skriver TV 2.

Både SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten er således enige om at genoplive et beslutningsforslag fra 2017, der vil betyde, at vinduer og døre i nybyggeri og ved større renoveringer skal sikres bedre mod indbrud.

Læs også Cecilie har skizofreni - nu hjælper hun andre ved at bryde tabuet på YouTube

- Vi har brug for at gøre en ekstra indsats for at få antallet af indbruddet til at falde yderligere. Jeg vil nu gå til ministeren og bede ham om at få vores gamle beslutningsforslag til at leve, siger retsordfører for SF, Karina Lorentzen til TV 2.

Holland og England oplevede fald i indbrud efter lovgivning

Tirsdag udgav Danmarks Statistik nye tal for antallet af indbrud i 2019, der igen i år viser et fald. Men i flere europæiske lande, som Danmark typisk sammenligner sig med, er der markant færre indbrud per indbygger i forhold til herhjemme.

Ifølge Peter Kruize, der er selvstændig kriminolog og tidligere har forsket i indbrud på Københavns Universitet, er der ikke en entydig forklaring på, hvorfor Danmark ligger højere end andre lande.

Læs også Ét billede af unik byport starter heftig debat: - Det ligner en krigsruin

- Men årsagen skal blandt andet findes i, at vi i Danmark mange fritstående parcelhuse, hvilket giver tyvene gode betingelser. Eksempelvis er størstedelen af boligerne i Holland rækkehuse, mens kun et mindre antal er parcelhuse. I Danmark er det omvendt, siger han til TV 2.

Samtidig påpeger Peter Kruize, at man i Holland og England tilbage i 1990'erne indførte lovgivning, der betyder, at man i nybyggeri og i nogle tilfælde også ved renoveringer skal indbrudssikre døre og vinduer.

Love, der kan have haft indflydelse på det væsentlige fald i landenes indbrudsstatistikker, vurderer Peter Kruize.

FORSLAG OM INDBRUDSSIKRING Ordlyden i beslutningsforslaget, som S, SF og EL fremsatte i 2017: "Folketinget pålægger regeringen i indeværende kalenderår: - at fremsætte forslag om at ændre byggeloven, så den fremover ved nybyggeri og større renoveringer sikrer tilfredsstillende tryghed i indbrudsmæssig henseende og - at ændre bygningsreglementet, så døre og vinduer, herunder låse, i private hjem fremover ved nybyggeri og større renoveringer skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter." Forslaget blev ikke vedtaget. Kilde: Folketinget.dk

I et beslutningsforslag fra 2017 krævede SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet netop et lignende lovkrav om indbrudssikring af boliger ved nybyggeri og ved større renoveringsarbejder. Målet var, at det skulle tage mindst tre minutter at bryde en dør eller et vindue op.

- Vi ved, at noget af det, der stopper indbrudstyvene, er, hvis det er for besværligt at bryde ind. Derfor bør vi lade os inspirere af England og Holland, siger Kristian Hegaard, retsordfører for Det Radikale Venstre, til TV 2.

Læs også Jægere skal kunne bruge natsigte i jagt på mårhunde

Den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti var allerede i 2015 imod en lovændring. Det fik dengang blandt andre Socialdemokratiets Trine Bramsen til højlydt at undre sig.

Som regeringsparti vil Socialdemokratiet dog ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, hvorvidt partiet vil arbejde for at indbrudssikre danskernes boliger ved lov.

- Det er noget, vi kommer til at kigge på i de igangværende politiforhandlinger. Der kan vi kigge på mange værktøjer i forhold til, hvordan vi kan styrke indsatsen mod indbrud. Så må vi se, hvad forhandlingerne munder ud i, siger Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus.

Venstre oplyser til TV 2, at partiet fortsat ikke bakker op om støttepartiernes forslag.