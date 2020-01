Ét billede af unik byport starter heftig debat: - Det ligner en krigsruin

Kunst er en smagssag og kan vække både bastante meninger og stærke følelser.

Det er også tilfældet, når det gælder kunstværket Red Fall, der skal fungere som en byport i Randers.

Red Fall er et 12 meter højt hus, der står på en stor flad platform midt på Østervold nær havnen i Randers. Inde i huset findes en vandinstallation, der via laserlys kan lyse huset op med rødt lys i de mørke timer.

"Det står som en slank bastian og understøtter, at Randers er lysets by". Arkitekt Brian Andersen er fan af huset på Østervold. Foto: Privat

En skamplet

Kunstværket har i de seneste dage været genstand for en ophedet debat, efter at randrusianeren Mads Bo Hussmann postede et billede af huset i facebookgruppen "Facebook Randers".

Huset, der som udgangspunkt er helt hvidt, bærer præg af at være hærget af alger, men ifølge Mads Bo Hussmann er skidt og alger blot en del af problemet.

- Huset er en skamplet på Østervold, og det synes jeg er synd. Det ligner en krigsruin. Havnegade er en meget trafikeret gade, og alle, der kører gennem byen, ser den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har aldrig syntes, at den hørte til på Østervold. Jeg tror, 50 procent af Randers-borgerne gerne vil have det gamle Østervold tilbage. Der var en masse butikker og mere liv.

Ifølge Mads Bo Hussmann er huset på Østervold en skamplet. Foto: Privat

Kähler-huset

Mange medlemmer af gruppen "Facebook Randers" bakker op om Mads Bo Hussmanns kritik af huset.

Det omdiskuterede kunstværk har fået tilnavne som "Kähler-huset", "mælkekartonen" og "bordellet" (sidstnævnte på grund af det røde lys).

"Design fra DDR tiden", "gyselig" og "det ligner en udbrændt boligblok", lyder nogle af kommentarerne. Flere mener omvendt, at huset er smukt og et fint vartegn for Randers.

Red Fall er skænket til Randers Kommune af diverse fonde. Gratis kunstværker er dog ikke altid et hit, mener politiker. Her ses et ældre billedet af huset på Østervold. Foto: Statens Kunstfond

En slank bastian

Artikekt og indehaver af Randers Arkitekten, Brian Andersen, er som udgangspunkt begejstret for skulpturen, der er lavet af kunstneren Ingvar Cronhammer.

- Jeg synes, at huset passer godt ind i byrummet og bidrager til byrummet. Det er et spændende kunstværk. Det står som en slank bastian og understøtter, at Randers er lysets by, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Brian Andersen er Østervold generelt et meget omtalt byrum, som rigtig mange har en holdning til. Arkitekten medgiver, at huset ikke "står skarpt", som det ser ud lige nu.

- Skulpturen trænger til at blive renset. Den skal stå hvid. Det er hele idéen. Huset skal vedligeholdes, og det kan vi håbe, det bliver til foråret, siger Brian Andersen.

Dette aftenbillede, hvor huset endnu er hvidt, er postet i kommentarfeltet i debatten i Facebook Randers.

En kan-opgave

At huset som udgangspunkt er flot, men trænger til en kærlig hånd, er formentlig den mest udbredte holdning blandt de randrusianere, der har deltaget i debatten om Red Fall i "Facebook Randers".

Mange i gruppen kritiserer kommunen for ikke at holde kunstværket ved lige.

Ifølge formand for miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), er det lettere sagt end gjort at holde Ingvar Cronhammers kunstværk hvidt og flot.

- Man kan godt sige, at vi burde vedligeholde det, men Randers Kommune har en stram økonomi, og det er en kan-opgave ikke en skal-opgave at vedligeholde huset, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunstværket Red Fall kan blandt andet ses på Havnegade nær havnen i Randers.

Knap så gratis

Den 12 meter høje byport er skænket til Randers af diverse fonde, og det er faktisk en del af problemet, mener Frank Nørgaard.

- Det kan være farligt at sige ja til et gratis kunstværk. Det kræver, at man sørger for at bruge penge på vedligehold gennem en årrække, og så bliver kommunen pålagt nogle høje, faste udgifter. Det er yderst uheldigt, hvis man har en dårlig økonomi, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Frank Nørgaard findes der mange eksempler på, at en kommune har modtaget et gratis kunstværk, som efterfølgende påfører kommunen store driftsomkostninger gennem mange år.

Kunstværket Red Fall har stået på Østervold i Randers siden 2002.

Det er dette billede af Mads Bo Hussmann, der har startet en ophedet debat i gruppen "Facebook Randers". Foto: Privat