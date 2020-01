Cecilie har skizofreni - nu hjælper hun andre ved at bryde tabuet på YouTube

22-årige Cecilie Kirstine Randeris fra Horsens lider af skizofreni.

Ud over sin skizofreni kæmper hun også med angst og depression, samt de mange fordomme hun møder på sin vej.

Derfor har hun nu lavet sin egen YouTube-kanal, hvor hun åbent taler om, hvordan det er at have en psykisk lidelse.

- Jeg vil gerne fortælle, at det er okay, at være som man er og give folk nogen at spejle sig i.

Stor del af hverdagen

Skizofrenilidelsen påvirker hendes hverdag i sådan en grad, at hun hverken kan gå i skole eller have et arbejde.

Det er rigtig vigtigt, at nogen har mod på at fortælle deres historie Knud Kristensen, SIND

Hun hører og ser ting, der ikke er der. Særligt én karakter er en fast del af hendes sygdom.

En høj mand, som kun Cecilie Kirstine Randeris selv kan se og høre, og som hun har navngivet Anton.

- Han siger ofte nogle ting, der skal påvirke mig i den modsatte retning af, hvad der er godt for mig. Og så kan han være fysisk aggressiv, hvor jeg kan mærke, at han slår mig.

Cecilie Kirstine Randeris har indtil videre lavet 19 videoer på sin kanal.

Mange fordomme

At have skizofreni bliver ofte forbundet med at være skør og at have flere personligheder.

- Mange prøver at joke med det, men det er ikke sjovt, når de spørger, hvilken personlighed jeg har lige nu.

Men ifølge formand for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen, er det en af flere misforståelser på området.

Min drøm er at få udgivet en bog om mit liv Cecilie Kirstine Randeris

- Det er en udbredt opfattelse, at folk med skizofreni har to forskellige personligheder, og det er ikke tilfældet.

Vigtigt at stå frem

I håbet om at nuancere det billede har hun i nu otte måneder lavet YouTube-videoer, hvor hun fortæller, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse.

Og det kan være en rigtig god måde at hjælpe andre på.

- Der er stadig ikke mange med alvorlige sygdomme som skizofreni, der har haft mod på at fortælle deres historie. Det er rigtig vigtigt, at nogen har mod på at fortælle deres historie, siger Knud Kristensen.

Og supplerer:

- Al erfaring viser, at jo flere man kender, der har eller har haft sygdommen, jo færre fordomme er der.

Det er indtil videre blevet til 19 videoer, men drømmen er at få budskabet ud endnu flere steder.

- Min drøm er at få udgivet en bog om mit liv. Det er vigtigt for mig at oplyse folk om, hvad det er, siger Cecilie Kirstine Randeris.