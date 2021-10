Højere brændstofpriser kan mærkes på pengepungen

Listeprisen på brændstof er igen strøjet op på et af de højeste niveauer nogensinde. 13 kroner og 79 øre for en liter oktan 95 benzin og 12 kroner og 59 øre for en liter almindelig diesel.

Både forbrugere og transportvirksomheder har ellers været vant til priser, som var kommet langt ned under coronakrisen, men nu er verdensøkonomien og efterspørgslen tilbage i overgear.

Og de høje brændstofpriser er noget, der kan presse vognmænd som Erik Skræddergaard fra Holstebro til at opkræve et såkaldt olietillæg, hvis tendensen fortsætter.

- Vi har ikke gjort det endnu, men det er da med i overvejelserne. Vi snakker måske 4-5 procent oveni regningen, ellers skal varerne sættes op, siger han.